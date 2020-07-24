疫情冲击网坛 ATP与WTA取消2020中国赛事

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（法新社上海24日电） 世界职业网球协会（ATP）与世界女子职业网球协会（WTA）今天表示，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，今年所有原定在中国举办的国际网球赛事都将取消。

中国政府先前已宣布，为控制疫情，今年底前大部分国际运动赛事将停办。如今ATP与WTA宣布当地赛事取消，包括重要的ATP上海大师赛和WTA年终总决赛，无疑对国际网坛尝试恢复赛事带来一大打击。

WTA主席赛门（Steve Simon）透过声明表示：「我们在中国的世界级赛事今年将不会举办，我们深感遗憾。然而我们也尊重（中国当局）的决定，并热切希望在下个赛季尽早回到中国。」

被取消的赛事还包括ATP的北京公开赛和WTA的武汉公开赛。其中在疫情源头武汉举办的赛事，原本被赋予高度象徵意义。

ATP主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）则表示：「我们以沉重心情宣布，今年在中国的ATP锦标赛将不会开打。」

他还说：「在整个疫情期间，我们对于举办赛事一直采取尊重当地政府指示的做法。对于中国政府为因应前所未有的全球情势而决定采取任何对中国最有利的行动，我们予以尊重。」（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP