红牛继承人涉驾车撞死泰警 案经8年罪嫌全撤销

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（法新社曼谷24日电） 红牛（ Red Bull）提神饮料帝国继承人沃拉育涉嫌2012年驾车撞死泰国警察后肇事逃逸。案发经过8年，泰国警方今天表示，有关沃拉育鲁莽驾驶等罪嫌已全部撤销，但未说明原因。

沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）是红牛共同创办人许书标（Chaleo Yoovidhya）的孙子，绰号为「老大」（Boss）。他被控在曼谷街头开法拉利名车撞死一名警察，却在2017年逮捕令发出的前几天，搭乘私人喷射机逃到新加坡，引起泰国民众对国内富豪享有免责特权的风气感到气愤。

虽然沃拉育涉嫌在他位于曼谷豪华住宅区住处附近开车撞死警察的案件发生于2012年，但5年后，逮捕令才发出。多项罪嫌指控在逮捕令发出前就已失效，而这5年间沃拉育也被发现多次自由进出泰国，并维持一贯的奢华生活方式。

泰国警方今天表示，其余剩下的罪嫌，包括鲁莽驾驶等指控，已被撤销。

日前一项警方文件写道：「检察总长办公室已决定撤销所有有关沃拉育的指控...因此这个案件在法律上来说，已经结束。」

一名泰国警察证实这份文件并说，已撤销沃拉育的逮捕令，这起案件也已结案。但他并未解释撤销案件的原因。

另外，一名法院发言人告诉法新社，泰国警方已撤销国际刑警组织对逮捕沃拉育的红色通报，「法院将着手撤销他的逮捕令」。

目前尚未确定沃拉育人在何处，不过，自案件发生后，他被发现在伦敦等地生活，曼谷的派对场合也可看到他的身影。（译者：侯姿莹/核稿：陈政一）

© 2020 AFP