美中紧张局势再升温 亚股重挫

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（法新社香港24日电） 美中紧张局势升温，加上美国就业数据低于预期，华府有关刺激经济方案的讨论却陷入僵局，引发投资人对美国经济复苏的忧虑，亚洲股市今天因此重挫。

中国今天下令要求美国关闭驻成都总领事馆，反击美国本周关闭中国驻休士顿总领事馆的要求，世界两大强权关系再次恶化，上海及香港股市今天爆发抛售。

随着香港、2019冠状病毒疾病（COVID-19）、华为等一连串事件，美中关系再次陷入危机。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）23日加强火力，呼吁「自由国家」携手战胜来自中国「新暴政」的威胁，并称中国国家主席习近平为「彻底失败的」马克斯列宁极权主义思想的「真正信奉者」，此举使投资人陷入恐慌。

全美上周初次申请失业给付人数逾140万，重挫华尔街股市，市场大失血。经济学家认为，在先前为刺激经济而投入的数兆美元方案将用罄之际，疲弱的经济数据可能促使美国议员推动新的刺激经济措施。

不过，共和党议员与白宫尚未就其一兆美元提案达成协议，在每周发放600美元失业津贴上仍有分歧。

除美股道琼指数及标普500指数都跌逾1%，那斯达克综合指数重挫逾2%，亚股也是一片惨绿，港股下跌2.2%，上海综合指数则暴跌3.9%，雪梨、新加坡、雅加达及曼谷股市都跌逾1%。

首尔跌0.7%，台北、马尼拉及威灵顿也都走跌。（译者：廖禹扬/核稿：陈政一）

© 2020 AFP