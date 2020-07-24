蓬佩奥称中国收买他 WHO秘书长谭德塞：指控不实

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（法新社日内瓦23日电） 世界卫生组织秘书长谭德塞今天表示，美国国务卿蓬佩奥声称他能当上秘书长是因为与中国达成协议，这项指控「不实且令人无法接受」。

根据「泰晤士报」（The Times）及「每日电讯报」（Daily Telegraph）报导，蓬佩奥（Mike Pompeo）21日私下会晤多位英国国会议员时指出，世界卫生组织（WHO）早就成了「政治」机构。

他还指控世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾与中国敲定一项协议，这项协议左右了世卫组织的决策，也帮助谭德塞出任世卫秘书长。

蓬佩奥说，「当情况危急、事态变得严重时」，民众就是因为这项协议而病亡。

谭德塞在视讯记者会被问到关于蓬佩奥的指控时，他称这些说法「不实且令人无法接受，那毫无根据」。

他坚称整个组织唯一的重心是在拯救生命，「世卫不会因为这些评论而转移注意力，我们也不希望整个国际社会因此分心」。

他重申，在目前的危机中，面临的一大威胁是将「疫情政治化」。

谭德塞呼吁所有国家同心协力抵抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）。去年底在中国爆发疫情至今，全球累计超过62.7万人病故。

他说：「COVID-19不分国界、意识型态或政治党派。」他也警告，「政治和党派意识让事情变更糟…应该将COVID政治隔离起来」。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP