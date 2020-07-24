MLB洋基国民开幕战 单膝下跪挺反种族歧视

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（法新社华盛顿23日电） 2019冠状病毒疾病疫情中开打，华盛顿国民、纽约洋基的开幕战前，两队球员单膝下跪，力挺「黑人的命也是命」反种族歧视运动。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，迫使原定3月底开打的美国职棒大联盟MLB延宕至今，赛程也「缩水」成每队只打60场例行赛（约为原本的1/3）。

今天的开幕战由寻求卫冕的华盛顿国民，主场迎战纽约洋基，赛前两队球员在本垒板往一、三垒垒线各自成列，但共同举着黑色长布条，随后双方球员单膝下跪。

此时，由美国黑人影星摩根费里曼（Morgan Freeman）录制、关注社会不公的谈话，透过球场播音设备播放。

在单膝下跪20秒后，全体球员起立唱国歌。

5月25日，手无寸铁的非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭逮捕的过程中，因为白人员警以膝盖压颈的方式压制他，让他最后命丧在执法者手中，这引发全美、甚至全球抗议种族歧视、警察暴行的示威浪潮。

在示威活动开始后几周，单膝下跪已然成为齐心为「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动发声而为人熟知的动作，包括全球的示威民众、职业运动员也都参与其中。

2016年，前美式足球联盟（NFL）球员卡珀尼克（Colin Kaepernick）首开先河，为了抗议种族歧视带来的不公不义，选择以单膝下跪表达诉求。

© 2020 AFP