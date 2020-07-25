不可能的任务剧组免隔离 挪威防疫开特例

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（法新社奥斯陆24日电） 考量西班牙2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊案例激增，挪威当局今天恢复对来自西班牙入境旅客的隔离规定，但卖座强片「不可能的任务」剧组不受这类规定限制。

影星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）及其他剧组人员今年秋天入境挪威，为动作片「不可能的任务」（Mission: Impossible）最新系列作取景时，无论从何处前往挪威，都不用进行隔离。

挪威农业部长波勒斯塔德（Olaug Bollestad）在记者会上表示，拍摄工作「会在严格卫生规定下进行，剧组成员在挪威期间也会与其他人保持距离」。

这次拍摄获挪威电影协会（Norwegian Film Institute）补助近500万欧元（约新台币1.7亿元），预计在挪威西北部巍峨的峡湾取景。

波勒斯塔德说，这部电影相当重要，可以让世界看见挪威的「自然、文化及历史」，上一集系列作「不可能的任务：全面瓦解」也曾在挪威取景。

相较之下，从西班牙入境的一般旅客都必须隔离10 天，从葡萄牙、卢森堡、克罗埃西亚、罗马尼亚及保加利亚入境旅客也必须采取类似措施。

挪威至今累计确诊9085例，255例死亡，近期已控制住疫情，今天仅新增3例入院治疗。

© 2020 AFP