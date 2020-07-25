与美国站同一阵线 澳洲反对中国南海主权主张

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（法新社雪梨25日法新社）澳洲在提交联合国的一项正式声明中，拒绝北京对于南海领土及海事的主权主张，在美中纷争升高之际与华府更紧密结盟。

法新社报导，澳洲在23日提交的声明中指出，中国在南海的多个争议主张「没有法律依据」，包括与小型浅滩及礁石上人造岛建设有关的部分。

这项声明表示：「澳洲拒绝中国对南海的『历史权利』或『海事权利』以及中国对南海的利益建立在『长期历史实践』的主张。」

声明提及：「中国在南海划定直线基线，连结海洋地形或『岛屿群』最外层地点，包括『四沙』群岛、『大陆』群岛或『偏远』群岛周围，这项作法没有法律依据。」

在此之前，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）宣布，北京对南海领土及资源的追求属于非法。他表明支持东南亚国家对抗中国的领土主张。

澳洲与美国即将举行年度会谈，这将是澳洲因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关闭边界以来，首度派部长造访华府。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）及国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）今天发表声明指出，这次会议的举行适逢「关键时刻」，双方有必要面对面会谈。

美中关系近几个月来明显恶化，尤其是因为贸易纷争、疫情及北京对香港异议的镇压。

© 2020 AFP