世卫关切欧洲疫情再起 多国重启严格防疫

广告 继续浏览后续

（法新社哥本哈根24日电） 世卫组织今天对欧洲2019冠状病毒疾病疫情再起表达关切，并吁各国重新实施严格防疫措施。同时，英国加入法国、德国及奥地利的行列，宣布实施更严格口罩规定及更广泛筛检。

全球目前有逾1500万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），欧洲就占将近1/5。就死亡人数而言，全球已经有超过63万人染疫病殁，其中欧洲占了近21万人。

世界卫生组织（WHO）欧洲区域办事处指出，欧陆过去两周病例攀升，可能需要实施更严格防疫措施。

世卫欧洲区域办事处发言人告诉法新社：「最近一些国家的2019冠状病毒疾病病例，在放宽人际社交距离措施后再度骤增，确实令人担忧。」

英国继苏格兰地区之后，英格兰地区今天开始强制民众要在购物中心、银行、外卖店、三明治商店及超级市场配戴口罩。

但上述规定也有例外，包括11岁以下孩童或有呼吸问题的人士在内，其他拒绝遮盖口鼻的民众可能面临最高100英镑罚款。

德国今天也通过新措施，将为所有返国旅客提供免费的冠状病毒检测。

奥地利则再度强制民众要在超市、食品店、邮局、银行、医疗机构、大众运输系统和药局配戴口罩。

© 2020 AFP