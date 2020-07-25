国联DH历史首轰出炉 塞斯佩德斯名流青史

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（法新社纽约24日电） 美国职棒大联盟MLB国家联盟本季首度启用指定打击（DH），纽约大都会的古巴巨炮塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）今天以DH身份开轰，让自己在历史留名。

MLB新球季因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延宕3个多月，终于在昨天揭开序幕，赛程因此「缩水」成每队只打60场例行赛的规模，在美国联盟实施近半世纪的指定打击制度，也首度获国家联盟采用。

纽约大都会今天在主场迎战亚特兰大勇士，派出已连两年获得赛扬奖肯定的王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）先发，迎战去年拿下13胜的勇士新生代好手索罗卡（Mike Soroka）。

在两名强投压制下，双方打完前6局，以0比0僵持。

7局下半，勇士换上第一任后援投手马汀（Chris Martin），塞斯佩德斯在1个好球、没有坏球的情况下，把马汀93.1英里的四缝线速球轰出左外野全垒打大墙，就靠着这唯一的1分，大都会最终以1比0击退勇士。

塞斯佩德斯这一轰在史上留名，因为这是MLB史上第一支国联DH打出的全垒打。

塞斯佩德斯2012年在奥克兰运动家时上到大联盟，之后陆续待过波士顿红袜、底特律老虎，2015年在球季中转到大都会，生涯前6年，每年的全垒打都有两位数的产量，2015年的35支全垒打是个人单季最多轰的纪录。

2018年塞斯佩德斯因伤出赛数大减，2019年更是整季报销，今年开季首战就挥出全垒打。

© 2020 AFP