巴西总统轻忽冠状病毒疫情 民调支持率不降反升

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（法新社里约热内卢24日电） 巴西总统波索纳洛在2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间的处理表现备受争议，然而本周3项民调结果显示，他的支持率不降反升，仍大有希望在2022年总统选举赢得连任。

即使2019冠状病毒疾病疫情重创巴西，极右派的波索纳洛（Jair Bolsonaro）仍淡化疫情严重性，近来连自己都确诊染病。从疫情爆发以来，他经常批评居家防疫及封锁措施，指称经济受到的影响比病毒本身更糟糕。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计数据，巴西目前累计近230万起确诊病例、超过8万5000人病故，在染疫数及病殁数上，都是仅次于美国的第2严重国家。

但本周公布的3项民调显示，被昵称为「热带版（美国总统）川普」的波索纳洛还算相对安然地度过危机。

巴西新闻杂志「观察周刊」（Veja）今天公布最新民调结果，波索纳洛能在总统选举第一轮投票中稳稳领先，面对不同对手可获得27.5%至30.7%的得票率。

民调还显示，波索纳洛能轻松赢得第二轮投票，不论对手是谁，即便是人气很高的劲敌、前司法部长莫洛（Sergio Moro）或左倾的前总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

新闻网站Poder360昨天公布的民调也显示，波索纳洛的支持率达43%，比两周前的40%还高。

巴西经纪公司XP Investimentos于7月20日公布民调显示，波索纳洛的支持率为30%，高于5月的25%。（译者：曾依璇/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP