报复叙利亚发射弹药 以色列派军用直升机攻击

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（法新社耶路撒冷24日电） 叙利亚内部稍早朝以色列发射弹药，使敌对双方的紧张局势加剧，以色列今天展开报复，派军用直升机攻击叙利亚南部军事目标。

这次轰炸的几个小时前，美军参谋首长联席会议（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）在未事先通知的情况下前往以色列，针对包括叙利亚政府重要友邦伊朗在内的区域安全进行会谈。

以色列今天稍早表示，「弹药」是由叙利亚那侧的安全围篱，朝位在戈兰高地（Golan Heights）的以色列阵地发射。戈兰高地等土地，自1967年的六日战争（Six-Day War）以来，就一直被以色列占领。

根据以色列军方稍早的声明，有一辆汽车和一栋民房损毁。

以色列军方说，「攻击直升机轰炸了隶属叙利亚武装部队（Syrian Armed Forces）位于叙利亚南部的军事目标」，以作为回应。

声明中说：「有几个目标遭受攻击，包括叙利亚武装部队观测所，和位在叙利亚武装部队基地的情报搜集单位。」

叙利亚官方通讯社叙利亚新闻社（SANA）报导，以色列飞弹击中3个目标，在引燃森林大火后，造成两人「轻伤」。

以色列并未直接指控叙利亚部队发射弹药，但认为大马士革政府必须为此事负责。

© 2020 AFP