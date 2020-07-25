美：国际新生若仅上网路课程不得入境

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（法新社华盛顿24日电） 美国今天宣布，国际新生今年秋季如果打算全上网路课程，就不能入境。

美国移民暨海关执法局（ICE）在致各大院校的备忘录中说，3月9日前未注册的国际新生如果打算全采线上课程，将「很可能无法取得」签证。

根据最新消息，人早已在美国或是准备赴美且早有签证的国际学生，仍将获准全上网路课程，即使他们展开有教师亲自授课的课程，但校方在疫情恶化下转采网路课程也一样。

美国移民暨海关执法局起初在6日通知境内各大院校，若秋季班完全采用线上教学授课，国际学生将无法获得签证，已经在美国的学生也必须离境，或转学到其他有开设常规课程的学校。

哈佛大学与麻省理工学院8日提告阻挡新规，200多所学校签署法庭意见书相挺后，移民官员在14日撤销这项政策。移民暨海关执法局今天宣布有关国际新生的决策。

根据美国国务院和美国「国际教育协会」（Institute of International Education）发布的报告，2018至2019学年美国高等教育机构共约有110万名外籍学生注册。

许多学校高度仰赖那些学生的学费。美国多数大专院校尚未宣布秋季学期的计画，但哈佛已表示，2020至2021学年所有课程都将采线上形式，「很少有例外」。

© 2020 AFP