美驻成都总领事馆拆除馆徽 人员忙打包

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（法新社成都25日电） 中国外交部昨天要求美国关闭驻成都总领事馆，馆方今天已移除正门口的馆徽，工作人员并着手打包行囊。

法新社报导，中国为报复美国要求中国驻休士顿总领事馆关闭，同样要求美国驻成都总领事馆关闭，两国互指对方危及国安，关系陷入有如冷战时期的僵局。

中国并未公布美方人员撤离成都的期限，不过法新社记者发现，已有工人用小吊车拆除总领事馆正门口的馆徽，徒留一面美国国旗在空中飘扬。

清洁工人今天一大早就运走了一些黑色大垃圾袋，3辆搬家公司的卡车则在下午驶进馆内。

从总领事馆外可窥见工作人员推着推车在馆内穿梭，移动大型金属制空垃圾箱及行李箱等。

同时，总领事馆外安全戒备愈加严密，根据路透社报导，馆外有大批警力把守并封锁交通，但整天不断有民众走到总领事馆对街驻足拍照录影，直到警察赶人。

最后一批中国外交官24日已赶在美国下达的72小时期限内离开驻休士顿总领事馆。中国媒体「环球时报」主编在推特上表示，比照美国要求，中国也限令美国驻成都总领事馆在72小时内闭馆，也就是到27日上午10时为止。（译者：廖禹扬/核稿：张佑之）

© 2020 AFP