WTO裁定对俄罗斯有利 称欧盟反倾销措施不符规定

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（法新社日内瓦24日电） 欧洲联盟（EU）对来自俄罗斯的进口商品课徵反倾销税，莫斯科当局告上世界贸易组织（WTO），世贸组织专家小组今天在这起贸易争端中做出对俄国有利的裁定。

在这份近200页的报告中，WTO专家小组裁定，欧盟用来计算倾销差额的「成本调整法」和国际贸易规范不一致，呼吁欧盟措施必须和国际接轨。

然而，对于俄罗斯主张欧盟现行的反倾销规定架构本身不符合反倾销协定（ADA），专家小组也予以反驳。

这是WTO第3度认为欧盟的反倾销措施有瑕疵。

倾销是指出口国以低于国内市场的平均价格向另一国市场销售产品或服务的行为。

国际贸易法规允许课徵反倾销税，但必须合乎严格规范，争端通常经由WTO争端解决机构（Dispute Settlement Body）裁决。

俄国2015年5月首度将案件上呈WTO，要求就计算方法与欧盟进行磋商。当时两造未能达成共识，俄国遂于2016年11月要求成立专家小组来解决争端。

双方都有权对这次的裁决提出上诉。

然而美国阻挠WTO上诉机构任命新法官，使得该机构缺乏足够法官审理案件，自去年12月迄今形同瘫痪。

© 2020 AFP