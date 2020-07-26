今年第一个飓风 汉娜挟带强风豪雨登陆德州

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（法新社休士顿25日电） 2020年大西洋第一个飓风汉娜（Hanna）今天侵袭美国德州沿岸，带来强风豪雨、海水暴涨，还可能引发威胁生命的山洪暴发。

美国国家飓风中心（U.S. National Hurricane Center, NHC）表示，这个一级飓风挟带时速约145公里的强风，在傍晚5时（台北时间26日清晨6时）登陆帕德里岛（Padre Island）。

国家飓风中心说，「汉娜预料会挟带豪雨扫过德州南部与东北部部分地区，雨势会引发威胁生命的山洪暴发」以及部分溪水暴涨。

「德州海岸部分地区会继续出现威胁生命的海水暴涨」，部分地区暴涨高度可能高达1.8公尺。

直到27日为止，汉娜都可能对德州南部以及墨西哥的科阿韦拉州（Coahuila）、新利昂州（Nuevo Leon）、塔茅利巴斯州（Tamaulipas）北部带来雨势，降雨量可达450毫米。

汉娜来势汹汹之际，德州正在对抗病例持续飙增的2019冠状病毒疾病（COVID-19），官员为遏阻疫情扩散，已下令州民必须戴上口罩。

疫情惨重的德州圣体城（Corpus Christi）距汉娜登陆地点仅约70英里，当地媒体报导指出，这座人口32万5000的城市已关闭图书馆与博物馆，居民严阵以待。

美国目前确诊约420万例，在疫情严峻的情况下又遇到飓风季来袭，民众离家避难时的收容问题，必会是当局未来得研究的议题。

汉娜预料会在今晚朝德州南部内陆挺进，并在明天进入墨西哥东北部。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP