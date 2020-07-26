巴西疫情严峻 里约海滩跨年盛会宣布取消

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（法新社里约热内卢25日电） 巴西里约热内卢市表示，由于当局正在努力解决2019冠状病毒疾病病例激增问题，往年总吸引数百万人涌入柯帕加巴纳海滩（Copacabana Beach）的跨年庆典今年将取消。

里约热内卢市观光局在声明中说，「在没有疫苗的情况下，跨年庆典在这波疫情期间不可行」，还说往年通常于2月举办的世界知名嘉年华会，可能也将被迫取消。

当局已计画用虚拟方式庆祝新年。

官员告诉法新社，巴西有逾8万人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），「没有什么大肆庆祝的好理由」。

里约热内卢州是巴西境内染疫丧命人数第2多的州，仅次圣保罗（Sao Paulo），里约热内卢州的死亡率也远远高出全国平均值。

根据官方数据，全国人口2亿1200万的巴西截至昨天记录到8万5238人染疫病故，其中1万2654人位在里约热内卢州，更有近8000人位于首府里约热内卢都会区。

巴西全国平均染疫死亡比例为每百万人有406人病故，但里约热内卢州平均每百万人有733人不治，里约都会区更高达每百万人有860人丧命。

里约嘉年华会稍后也将决定是否取消。本月稍早，里约几间规模最大的森巴学校表示，若疫苗无法普及就不会参与嘉年华会。

圣保罗昨天也表示，受疫情影响，将无限期延后原订明年举行的嘉年华会。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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