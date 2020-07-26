新冠肺炎全球逾1607万例确诊 染疫病故破64万

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（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少64万5715人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少1607万2290人染疫。

自去年12月中国爆发疫情以来，疫情迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少906万1300人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球昨天通报新增6003人死亡及26万578起确诊病例。根据通报数据，新增病逝人数最多的国家依序为巴西（1211死）、美国（1067死）及墨西哥（729）。

美国仍是疫情最严重国家，累计14万6463人病故、417万8730人确诊，至少127万9414人被宣告已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（8万6449人丧生、239万4513人染疫）、英国（4万5738人丧生、29万8681人染疫）、墨西哥（4万3374人丧生、38万5036人染疫）及义大利（3万5102人丧生、24万5864人染疫）。

依照染疫死亡人数与人口的比例，比利时是死亡率最高的国家，每10万人就有85人染疫丧命，其次是英国（67人）、西班牙（61人）、义大利（58人）及瑞典（56人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万3830例确诊，其中4634人死亡，还有7万8908人已康复。

欧洲累计20万7869死、306万1857例确诊；拉丁美洲和加勒比海地区累计18万2511死、432万9332例确诊；美国和加拿大累计15万5381死、429万2245例确诊；亚洲累计5万7019死、245万6523例确诊。

中东地区累计2万5238死、108万7157例确诊；非洲累计1万7513死、82万9127例确诊；大洋洲累计184死、1万6057例确诊。（译者：陈政一）

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