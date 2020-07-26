称参加丧礼 NBA球星却光临脱衣舞俱乐部

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（法新社奥兰多26日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇队后卫威廉斯以参加丧礼为由，告假暂离在奥兰多迪士尼世界的隔离圈，之后却被发现现身一家脱衣舞俱乐部。美国媒体报导，NBA正就这起事件进行调查。

美国爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间，NBA球员在佛罗里达州奥兰多（Orlando）的迪士尼世界（Disney World）集中住宿与比赛。美国运动频道ESPN报导，现年33岁的威廉斯（Lou Williams）因一名友人的父亲辞世而获准外出。

然而，美国饶舌歌手杰克哈洛（Jack Harlow）随后在个人Instagram（IG）帐号发布一张照片，指威廉斯23日晚间出现在乔治亚州亚特兰大市的「魔幻城市」（Magic City）脱衣舞俱乐部，照片中他手持杯中物，并戴着NBA字样的口罩。

ESPN报导，威廉斯在NBA安全人员询问下承认，他参加友人父亲告别式后，来到这家脱衣舞俱乐部吃晚餐，但当时现场并无表演者。报导还说，威廉斯自从返回迪士尼世界后，天天接受病毒检测。

法新社报导，威廉斯现在在迪士尼世界内将先隔离4天，且每天接受病毒检测；同时NBA将查明他外出后曾去过哪些地方，再决定隔离期长短。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP