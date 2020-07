美「百万富翁」第一代主持人逝世 享寿88岁

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿25日电) 时人杂志今天报导,美国电视益智节目「百万富翁」第一代主持人雷吉斯菲尔宾(Regis Philbin)昨天逝世,享寿88岁。美国总统川普称赞他是一个了不起的人。

「时人杂志」(People Magazine)引述家属声明报导,雷吉斯菲尔宾是自然因素过世,再过一月就是他89岁生日。

对许多美国观众来说,雷吉斯菲尔宾最知名的莫过于1988年开播的晨间谈话节目「雷吉斯与凯西李秀」(Live! With Regis and Kathie Lee)。同为节目元老的凯西李吉福德(Kathie Lee Gifford)后来虽交出主持棒,但雷吉斯菲尔宾坚守岗位23载才退休。

雷吉斯菲尔宾并于1999至2002年间主持益智问答节目「百万富翁」(Who Wants to be a Millionaire),人气更上一层楼。

这两档节目都让他赢得电视圈最高荣誉艾美奖的肯定。

2011年,雷吉斯菲尔宾卸下主持工作,「纽约时报」曾向他致敬,盛赞他是非凡的电视工作者。

纽约时报报导,雷吉斯菲尔宾是美国电视史上,在镜头前曝光时间最长的金氏世界纪录保持人,时数长达1万7000小时。

雷吉斯菲尔宾过世消息传出后,许多人同表哀悼,包括同为纽约客的美国总统川普,他推文说:「雷吉斯菲尔宾是一位了不起的人,是我的朋友,一直告诉我要出来选总统。」川普最后还说:「雷吉斯,我们敬爱你。」(译者:纪锦玲)

© 2020 AFP