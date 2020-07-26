美「百万富翁」第一代主持人逝世 享寿88岁

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（法新社华盛顿25日电） 时人杂志今天报导，美国电视益智节目「百万富翁」第一代主持人雷吉斯菲尔宾（Regis Philbin）昨天逝世，享寿88岁。美国总统川普称赞他是一个了不起的人。

「时人杂志」（People Magazine）引述家属声明报导，雷吉斯菲尔宾是自然因素过世，再过一月就是他89岁生日。

对许多美国观众来说，雷吉斯菲尔宾最知名的莫过于1988年开播的晨间谈话节目「雷吉斯与凯西李秀」（Live! With Regis and Kathie Lee）。同为节目元老的凯西李吉福德（Kathie Lee Gifford）后来虽交出主持棒，但雷吉斯菲尔宾坚守岗位23载才退休。

雷吉斯菲尔宾并于1999至2002年间主持益智问答节目「百万富翁」（Who Wants to be a Millionaire），人气更上一层楼。

这两档节目都让他赢得电视圈最高荣誉艾美奖的肯定。

2011年，雷吉斯菲尔宾卸下主持工作，「纽约时报」曾向他致敬，盛赞他是非凡的电视工作者。

纽约时报报导，雷吉斯菲尔宾是美国电视史上，在镜头前曝光时间最长的金氏世界纪录保持人，时数长达1万7000小时。

雷吉斯菲尔宾过世消息传出后，许多人同表哀悼，包括同为纽约客的美国总统川普，他推文说：「雷吉斯菲尔宾是一位了不起的人，是我的朋友，一直告诉我要出来选总统。」川普最后还说：「雷吉斯，我们敬爱你。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP