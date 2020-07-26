防疫不力 以色列数城爆发示威要总理下台

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列的耶路撒冷、特拉维夫等多个城市，今天都出现数千民众示威，要求总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下台，不满他处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情失当。

法新社报导，在耶路撒冷，民众聚集尼坦雅胡官邸外，高举指控他贪腐的标语。今年1月尼坦雅胡因涉3案遭起诉，包括贿赂、诈欺、背信等罪嫌，他则一概否认相关指控。

抗议群众也抨击本周通过的一项赋予政府抗疫拥有特别行政权的法案，可供政府扩权至明年底。

不满经济受疫情冲击的示威近几周扩散至以色列各地，警方在部分现场动用水柱驱散示威者，造成人员受伤。

以色列政府在疫情初期的因应曾获好评，但在4月下旬防疫解封导致疫情复燃，政府便遭受批评。最近几周以色列单日新增确诊都超过千人，迫使政府重启防疫限制措施，包括酒吧、夜店与健身房都再度暂停营业。

人口约900万的以色列，截至目前通报6万496例确诊，病亡455人。

除耶路撒冷外，今天在沿海城市特拉维夫（Tel Aviv）也聚集了数千名抗议民众。示威者不满防疫冲击经济，民众为失业与收入减少所苦；抗议群众说，政府在协助人民方面做得不够。

以色列失业率激增，从2月的2.7%暴增至4月的27%，5月略降至23.5%。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP