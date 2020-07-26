MLB酿酒人轰垮小熊 国民大破洋基

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（法新社洛杉矶25日电） 美国职棒大联盟MLB密尔瓦基酿酒人队今天靠史莫克（Justin Smoak）、叶立奇（Christian Yelich）开轰，8比3击垮芝加哥小熊；华盛顿国民9比2大胜纽约洋基。

酿酒人与小熊之战另因双方投手都投出触身球，两队球员第4局在休息区隔空相互叫嚣；大联盟本季因疫情影响，采闭门赛事并严格落实保持社交距离，两队球员清空板凳上场对峙的画面恐难出现。

酿酒人队教头康索（Craig Counsell）说：「两边休息区都能听到对方，裁判也什么都能听到；以前在有球迷时很多球员讲话会被盖掉，现在都能听到了。」

小熊队教头罗斯（David Ross）也表示，场边没有球迷意味球员在休息区讲话会被对方听到，「这就会擦出一些火花」。

酿酒人火力凶猛，史莫克与叶立奇都敲出本季首轰，甘默（Ben Gamel）敲出带有2分打点的三垒安打，凯恩（Lorenzo Cain）4次打击3支安打，其中一支是二垒打外带1分打点，让小熊先发的日籍投手达比修有虽送出5次三振，但只投4局就被打了6支安打掉3分退场，最后吞败。

国民对洋基之战，国民队虽然王牌投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）右手不适跳过原订今天的先发，全场还失误5次，但靠罗布雷斯（Victor Robles）缴出包括1轰的单场3安、外带4分打点的猛打表现，主场9比2大破洋基，一吐23日全场只有1支安打、终场还因雨提前结束而吞败的闷气。

国民队总教练马蒂内兹（Davey Martinez）表示，球队会对小史归阵格外谨慎，对他在打完可体松几天后就能恢复投球表示乐观。马蒂内兹表示，史特拉斯堡是20日最后一场热身赛对巴尔的摩金莺后觉得右手神经有点怪怪的，但手臂并无不适。

© 2020 AFP