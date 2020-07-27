中印关系日趋紧张 首批新飙风战机返印进行部署

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（法新社巴黎27日电） 印度政府耗费数十亿美元向法国采购的飙风战机（Rafale），首批共5架今天起飞返回印度，准备在印中关系日趋紧张之际加速参与部署。

法国达梭公司（Dassault Aviation）发布声明表示，公司制造的飙风战机已从法国西南部的梅尼亚克（Merignac）起飞。飞行员皆为印度空军人员。

5架战机订于29日前抵达印度北部的安巴拉（Ambala）空军基地。这座基地距离巴基斯坦和中国约200公里。

途中战机将进行空中加油数次，也会在阿拉伯联合大公国的达夫拉（Al Dhafra）停留。法国在当地有一座空军基地。

印度2016年9月下订36架飙风战机，公司虽已于去年10月正式开始交机，但战机仍留在法国，让飞行员和机工人员接受训练。

所有战机将于2022年底前完成交货。

随着印度与中国、巴基斯坦的关系趋于紧张，新德里政府迫不及待想取得新战机来淘汰老旧战机。

印中两国部队上月在边界地区拉达克（Ladakh）的加万谷（Galwan Valley）爆发残暴徒手斗殴，造成20名印度军人死亡。中方也说有人伤亡，但未提供数字。

另外，印度废除查摩与克什米尔省的半自治地位，并对这块穆斯林为主的区域实施严格安全限制后，与巴基斯坦的关系也日益紧绷。

印度采购飙风战机的合约，估计价值达94亿美元。在野的国大党（Congress Party）指控有人趁机贪污，但总理莫迪（Narendra Modi）否认这项说法。

© 2020 AFP