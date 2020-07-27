前巴西国脚奥斯卡：若规则修改愿归化中国队

广告 继续浏览后续

（法新社上海27日电） 曾效力英超切尔西的攻击中场、前巴西足球名将奥斯卡（Oscar）表示，若国际足球总会（FIFA）修改规则，他愿意放弃巴西籍改披中国国家队战袍。

奥斯卡2017年1月以6000万欧元（约新台币20.4亿）从切尔西转战中超上海上港（Shanghai SIPG），这个转会价格仍是目前的亚洲纪录。他最近一次踢巴西国家队是2015年，当年代表巴西出赛48场。

根据现行FIFA规则，28岁的奥斯卡因在正式国际赛代表过巴西，包括2014年巴西世足赛，因此不能到别的国家队。

奥斯卡接受中国环球电视网（CGTN）的体育频道专访，被问到若FIFA修改归化规定时表示，自己愿意归化为中国国家队效力。

奥斯卡回答：「当然，我可以考虑这一点。因为我在中国踢球，想重新入选巴西国家队已经很难了，但是中国的人知道我踢得好。如果中国国家队需要一个好的中场的话，我可以帮助他们。我喜欢中国，归化为中国效力的球员也都能拿出好的表现。」

中国为力拚打进2022卡达世足会内赛，去年开始归化一些巴西外援，第一人是31岁、巴西出生的前锋艾克森（Elkeson），他已4度披中国队战袍，攻进3球；艾克森之后据信还有至少2名巴西球员归化。

奥斯卡转会后目前是中超顶级选手之一，过去2季都是联盟助攻王。

© 2020 AFP