北韩公布返国脱北者疑似染疫 专家：趁机归咎南韩

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（法新社首尔27日电） 分析家今天说，北韩正把握一名脱北者从南韩返回北韩的机会，指责首尔将2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情带到北韩。北韩先前几个月一直否认有任何确诊病例。

北韩官方媒体上周末报导，3年前叛逃到南韩的一名脱北者，越过戒备森严的两韩边界非军事区返回北韩后，出现疑似感染新型冠状病毒的症状。平壤当局并封锁边境城市开城（Kaesong）。

自中国这个北韩的邻国暨主要外交支持者和贸易伙伴率先爆发疫情后，病毒已侵袭全世界。但北韩这几个月来，一直否认有任何确诊病例，引发观察家怀疑。

而且首尔官员今天也说，据信是再次叛逃的男子在南韩未被证实染疫，也没接触过确诊病例。

分析家表示，北韩可能已经出现确诊病例，平壤希望将疫情归咎于首尔，而不是长期盟友北京。

曾任职于美国政府的北韩事务分析专家李敏英（Rachel Lee）表示：「北韩可能会试图利用脱北者回国，把已经发生的疫情或未来任何检疫失败归咎他人。」

李敏英告诉法新社：「北韩甚至可以宣称，南韩故意将脱北者送回北韩传播病毒。」

国际危机组织（International Crisis Group）韩国问题专家金杜妍（Duyeon Kim，音译）则说，透过指责南韩输入病例，北韩现在就「可以合法且公开接受」南韩的援助。

© 2020 AFP