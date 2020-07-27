印度传再禁47款中国App

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（法新社新德里27日电） 印度电子及资讯科技部官员及媒体今天透露，基于国安及隐私考量禁用广受欢迎的影音分享平台抖音（TikTok），以及其他58款中国应用程式（App）数周后，已再禁止47款中国App。

中印两国6月中旬在喜马拉雅山区边界爆发冲突，造成印方20名军人丧生，中方伤亡人数不详，自此两国紧张情势加剧。印度国内反中情绪高涨，引发街头示威及要求禁止中国产品的声浪。

印度电子及资讯科技部要求匿名官员告诉法新社：「我们又禁止了47款来自中国的手机App，这项持续的行动凸显政府对于数据隐私及安全性的严正态度。」

这名官员表示：「这项禁令是在周五发布。如同先前禁用的59款（中国App），这次47款App大多数也是基于同样理由禁止，其中多款是先前被禁应用程式的轻量版或变化版。」

印度目前未有关于这项禁令的官方声明，也没有政府发布的相关命令，但主要媒体已广泛报导这项消息。

媒体今天报导，其他275款中国App也可能因为类似考量列入拟禁名单，包括中国科技巨擘腾讯（Tencent）旗下高度热门手游PUBG Mobile。

中国共出口逾3000款产品至印度，从玩具、化妆品及手提包，乃至家用电器、药品、汽车零件和钢铁等。

© 2020 AFP