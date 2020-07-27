国际金价飙高 亚股涨跌互见

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（法新社香港27日电） 随着美中紧张升温，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情仍未趋缓，市场资金涌入避险资产，国际金价今天创下历史新高；亚洲股市则因投资人忧心疫情对经济的冲击，走势分歧。

世界各国政府和央行砸下数兆美元提振经济，带动全球股市连月上扬后，投资人开始退场观望，思索疫情对经济带来的长期冲击。

在美国联邦准备理事会（Fed）推出庞大的货币宽松措施下，美元对其他货币的汇率普遍走软，推升国际金价上扬，金价现货价格来到每盎司1944.71美元，改写历史新高，远高于2011年创下的每盎司1921.18美元历史纪录。金价稍后稍稍回落。

市场目前焦点放在美国联准会本周决策会议，外界预期联准会将推出进一步措施刺激经济，可能祭出负利率，恐对美元造成更多的压力，金价上看每盎司2000美元。

此外，市场也忧心美国30日即将公布的第2季国内生产毛额（GDP）数据， 恐引发另一波美元卖压。

MineLife资深资源分析师温特（Gavin Wendt）表示：「金价狂飙是无可避免的，因为我们进入一个非常类似后全球金融危机环境的时期，当年联准会大量挹注资金到金融系统里，使得金价飙升到历史新高。」

亚股今天涨跌互见，日股日经指数收跌0.16%，港股恒生指数挫0.41%；新加坡股市跌0.14%。

科技股多的台北股市在台积电大涨10%带动下，收涨2.31%，改写历史新高；上海综合股价指数涨0.26%；首尔股市Kospi指数涨0.79%；澳洲雪梨股市上扬0.34%。

© 2020 AFP