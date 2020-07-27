德国农场爆发群聚感染 174人确诊500人隔离

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（法新社法兰克福26日电） 德国巴伐利亚邦一座大型农场发生2019冠状病毒疾病（COVID-19）群聚感染，约有500名劳工接受检疫隔离。官员表示，将提供附近忧心居民免费检测。

德国南部巴伐利亚邦丁戈尔芬格-兰道郡（Dingolfing-Landau）首长布梅德尔（Werner Bumeder）在记者会中表示，自24日以来，总计有174名季节性劳工采检呈阳性反应。

这些临时雇工大多数来自匈牙利、罗马尼亚、保加利亚与乌克兰，在丁戈尔芬格-兰道郡内的马明格市（Mamming）农场协助采收黄瓜时，人与人之间并未保持距离。

他强调，群聚感染看来仅限于「一群未对外接触的人」，没有扩散到其他更多人。

这家农场有480名雇工与管理监工，都已经现场隔离，其中检测呈阴性的人另住宿舍，与检测呈阳性者分开隔离。有一名病患必须住院治疗。

农场已经对外封锁，并由安全小组负责监督检疫确实执行。

布梅德尔表示，群聚感染显示农场并未持续遵守防疫相关的卫生规范。

德国的防疫工作表现优于邻近国家，根据负责疾病控制及预防工作的罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）资料，德国仅约20万例确诊，9118人病亡。

然而境内屠宰场一再传出病例，上个月位于西部的全国最大屠宰场托尼斯（Toennies）传出群聚感染，令主管单位提高警觉。

夏季旅游是另外一项疑虑，促使德国当局宣布，针对国外度假回来的国人实施免费采检。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP