拉美疫情升温 短暂超越北美成全球最严重疫区

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（法新社华盛顿27日电） 拉丁美洲与加勒比海地区疫情升温，当地累计COVID-19确诊病例昨天一度超越北美洲地区。但美国随后又传出单日新增5万多例确诊，使得北美再夺回全球疫情最严重地区头衔。

根据官方数据统计，截至格林威治时间昨天21时，全球累计2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊人数突破1600万，其中拉丁美洲与加勒比海地区占434万多人，居全球各区域之冠。

尽管北美洲累计确诊人数首度被拉美与加勒比海地区超越，但其中美国的染疫和病故人数仍高居全球之首。

且几小时后，北美洲的统计数字又再度超前。因美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计显示，截至格林威治时间今天零时30分，美国过去24小时新增5万5187例确诊，累计病例攀升至近423万起。

若再加上加拿大累计的11万5787例确诊，北美洲合计染疫人数达到434万余。

美国昨天还新增518名COVID-19患者不治，累计已有14万6909人病故。

拉丁美洲国家当中，以巴西疫情最严重，截至昨天累计已有近242万人确诊，其中8万7004人不治。

其他如墨西哥、秘鲁、哥伦比亚与阿根廷等拉美国家，染疫人数也正在加速攀升，这些国家目前都试图恢复经济活动。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2020 AFP