歹徒编造绑架谎言 锁定澳洲中国籍学生进行诈骗

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（法新社雪梨27日电） 澳洲警方在接获一系列跨国诈骗案通报后，于今天提出警告，现在诈骗集团会假装成中国当局，向澳洲的中国留学生骗钱，甚至要求学生假装自己被绑架，再向学生亲友诈取金钱。

澳洲警方并表示，假冒中国当局的歹徒已经骗走数百万美元。

警方指出，不肖分子打电话给被害学生时，通常以中文自称是中国大使馆、警察或领事馆人员。一开始歹徒会声称学生在中国面临犯罪指控，或是身分被人盗用，然后再以将被捕和驱逐出境等理由，胁迫学生付钱。

之后歹徒会持续威胁被害学生，直到学生把大笔款项汇入海外银行帐户为止。期间歹徒经常是以加密讯息服务联系被害人。

在某些案例中，歹徒还会要求被害人停止联系亲友，并录制自己遭捆绑和蒙眼的影片。骗子就拿去向他们的亲友要求赎金。

警方表示，澳洲今年内至少发生8起这类诈骗案，损失总金额超过300万澳币（台币约6162万元）。

其他国家也传出类似案件。澳洲警方指出，跨国组织犯罪集团过去10年来大量发展这种诈骗行为。

新南威尔斯州警察局助理局长瑟泰尔（Peter Thurtell）说，被害人心理受创，以为他们真的让自己和挚爱陷于危险。

澳洲消费者监督团体去年记录到超过1000件这种假冒中国当局的诈骗案。

© 2020 AFP