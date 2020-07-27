纪念人权斗士路易斯游行 经过他被警察痛殴地点

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（法新社美国阿拉巴马州塞麻26日电） 追悼美国人权斗士已故联邦众议员路易斯，两匹黑色马牵引的马车载着路易斯灵柩，今天缓缓通过爱德蒙佩特斯桥，纪念他生前在此被警察痛殴差点儿丧命的往事。

为了悼念这位备受尊崇的人权斗士、出身于乔治亚州的17届众议员，为期6天庄严纪念仪式进入第2天，在塞麻（Selma）的爱德蒙佩特斯桥（Edmund Pettus Bridge）举行跨桥游行。路易斯因罹癌17日病逝，享寿80岁。

阳光和煦温暖的周日上午，阿拉巴马州州警列队向马车引导的队伍致敬，与1965年3月7日，当时路易斯（John Lewis）率众游行通过爱德蒙佩特斯桥（Edmund Pettus Bridge）所受到的待遇大不同。

当年路易斯领导数百人和平游行，以争取非裔美国人的投票权，在他们跨越阿拉巴马州塞麻（Selma）的爱德蒙佩特斯桥以前往蒙哥马利（Montgomery）被州警拦截。

警察下令游行队伍解散时，群众纷纷下跪祷告，于是员警冲向人群并挥舞警棍，一名州警痛殴年仅25岁的路易斯把他打倒在地，路易斯几乎丧命，并在他头颅留下终其一生的伤疤。

当天的游行被视为美国民权运动的转捩点，日后称之为「血腥星期日」（Bloody Sunday），那时路易斯是学生非暴力协调委员会（the Student Nonviolent Coordinating Committee）主席。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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