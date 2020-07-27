美国驻韩大使剃掉引发争议胡子

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（法新社首尔27日电） 美国驻韩大使哈里斯的八字胡成为南韩历来最受争议胡子几个月后，他终于到韩国传统男士理发厅打理门面，将备受韩国人批评的胡子剃掉，他表示只为了夏天能凉快点。

南韩和美国是安全上的盟国，美国还在南韩派驻2万8500名兵力。但因为两国对北韩的立场有歧异与分担军费等问题，双方近年的关系变得紧张。

哈里斯（Harry Harris）曾多次在南韩成为争议的对象，并被批评霸道，甚至连他的胡子都成为争论的话题。

哈里斯的母亲是日本人，而韩国人对日本1910到1945年间在朝鲜半岛的殖民统治感到非常不满，一些评论家声称哈里斯的胡子让人想起那段时期的日本总督。

1月时，哈里斯曾提出反驳，表示他的造型是个人选择问题。

但上个周末哈里斯把一段影片上传到社群媒体，内容是他到韩国传统理发厅剃掉了胡子。他表示，这么做是为了在首尔的夏天保持凉爽，好配戴口罩对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）

他在推特（Twitter）上说：「很高兴我这么做了」。

「对我来说，要嘛剃掉胡子，要嘛拿掉口罩，因为首尔的夏天实在太热、太潮湿，留胡子和戴口罩都很辛苦。防疫规定是很重要的，而我也是会确实戴口罩的人。」

今年稍早哈里斯曾说：「我明白（日韩）两国间的历史仇恨，但我不是日本的美国驻韩大使，我是美国驻韩大使。」

「只因为我的出生因素，就拿那段历史套在我身上，我认为这是一大错误。」

© 2020 AFP