选前百日民调惨 川普嘴硬：沉默多数会助我连任

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统大选进入倒数100天，力拚连任的川普民调跌跌不休，他今天积极为己辩护，矢言「沉默的大多数」选民会将他推上胜利宝座。

●民调惨输拜登

现年74岁的共和党总统川普近来屡次受挫，疫情处理表现和随之而来的经济衰退使他饱受批评之外，民调也惨输民主党籍参选人、前副总统拜登。

今天公布的民调结果显示，川普的支持率在3个关键战场州远远落后对手，再度重创他想在11月3日大选后继续执掌白宫的希望。

多项民调显示，川普支持率一直维持在较低的40%范围内，他也是首位挺过弹劾危机后再竞选连任的总统。

在佛罗里达州，川普以46%的支持率落后51%的拜登，在亚利桑那州，拜登以4个百分点的49%领先川普，而在密西根州，拜登更以52%的支持率遥遥领先川普的40%，领先幅度大于「真清晰政治」网站（RealClearPolitics）先前发布的民调数据。

川普2016年拿下这3个摇摆州，尽管他在密西根州仅赢得不到1万1000票。

川普亟欲提醒那些对他不屑一顾的人，2016美国大选民调成了反指标，他轻松击败所有竞争对手顺利出线，接着击败了民主党候选人希拉蕊・柯林顿。

川普在推特大发雷霆说：「很多人都认为，川普阵营更有热情，比伟大的我国史上任何一个阵营有着更多热情－甚至超越2016年。」

「拜登一点儿都没有！沉默的大多数选民会在11月3日发声！！！假民调和假新闻救不了激进左派。」

●支持率跌跌不休

2019冠状病毒疾病（COVID-19）每天造成1000多名美国人丧命，在造势活动中卯足全力吸引支持者的川普被迫取消集会，并放弃下个月在佛罗里达州举行的共和党大会。

此外，川普处理抗议种族不公和反警暴示威活动的方式，也让他渐失民心，他的煽动性言论和「大幅增派」联邦人员进驻大城的计画，激怒各地社群。

川普的77岁竞争对手拜登则说，他要为「美国的灵魂」而战，呼吁选民别让川普连任。

他推文说：「在这100天，我们有机会让我们的国家步上新轨。我们终将实现自己的最高理想，每个人都有成功的良机。」

拜登正在位于达拉瓦州的家乡展开历来未见的竞选活动，他没有发起集会，也极少召开记者会，坐看川普深陷麻烦之中。

●同党大老也不挺

马里兰州共和党籍州长霍根（Larry Hogan）今天告诉美国有线电视新闻网（CNN），这回也不太可能替川普背书。霍根2016年并未把票投给川普。

他说：「距离大选只剩100天，我想，提前投票会在60天内登场。我们离美国人民做出决定的那一刻非常近了。」

「坦白说，我想有很多人像我一样，对双方的分歧与能力不佳感到沮丧，不认为我们有两个很棒的选项。」

© 2020 AFP