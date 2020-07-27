10亿美元挺疫苗研发 美加码投资莫德纳

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（法新社华盛顿26日电） 美国生技公司莫德纳研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗明天进入临床实验最终阶段，美国政府今天宣布加倍投资，至今已对该公司砸下近10亿美元促进疫苗研发。

莫德纳（Moderna）今天宣布，除了先前宣布的4亿8300万美元，政府打算再加码投资4亿7200万美元。

莫德纳表示，为让候选疫苗的第三阶段临床试验「大幅」扩大到纳入3万名受试者而与政府合作，政府今天宣布加码投资，更证明了与政府合作的决定正确。

在小型初步试验阶段，莫德纳研发的实验性疫苗在所有45名受试者体内制造了冠状病毒抗体，应该有助对抗2019冠状病毒疾病。

扩大试验将在明天展开，3万名受试者有半数接受100微克剂量的疫苗，另半数则接受安慰剂。

美国至今死于2019冠状病毒疾病的人数超过14万6000人，为全球最多，确诊案例也在不断飙升，政府已宣布大幅投资以加速疫苗研发，并在明年初让数以百万计美国人接种。

美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech22日宣布，美国政府已允诺会花费19.5亿美元购买两家公司合作研发的1亿剂疫苗。

全球实验室竞相研发第一支有效疫苗，已进入临床试验最后阶段的莫德纳似乎一马当先。这个阶段是判断疫苗有效性与安全性的决定性步骤。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP