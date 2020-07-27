693天后回MLB投手丘 大谷翔平狂失5分吞败

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶26日电） 阔别MLB投手丘693天的MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天没有解决任何打者就丢掉5分遭换下场，在球队输给运动家后承担败投。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使日籍投、打兼修的「二刀流」好手大谷翔平，今天担任先发投手，率队挑战奥克兰运动家。大谷翔平前一次在MLB正式比赛登板投球，已是2018年9月3日的事，他在当年10月接受俗称「汤米．约翰手术」（Tommy John Surgery）的手肘尺骨附属韧带重建手术。在那之后，球团基于对他的保护，仅让他担任打者。

大谷翔平久违的投球，状况并不理想，他在面对首名打者时就被击出安打，接下来连投3次四坏球保送后，再被接连敲出两支安打后被换下场。

今天大谷翔平面对6个打者，用了30球只有15个好球，最快球速94.7英里（约152公里），送出3次四坏球保送，被击出3支安打，1个人都没解决就丢掉5分，这5分都是他的自责分，在天使4比6输给运动家后，大谷翔平吞下败投。

天使总教练麦登（Joe Maddon）说：「他并没有投得很好。我没办法坐在这里为他编理由，我是不会这样做的。他的快速球球速没有投出来，投球也骗不了打者。」

大谷翔平表示，他自认已经准备好了，只是需要在实战中多磨练一下。

他说：「我需要把比赛的感觉找回来，今天我感觉自己只是把球丢出去，而不是投向打者。」

上季没有投球，只专任指定打击的大谷翔平，全年缴出18支全垒打、2成86打击率的成绩单。

大谷翔平2018年登上大联盟，全年以先发投手身分出赛10场，战绩4胜2败防御率3.31，以打者身分出赛104场，326个打数中击出93支安打，其中有22支全垒打，并有61分打点，打击率2成85，另有10次盗垒成功，当年获得美联年度最佳新人奖肯定。

一个世纪前的传奇球星贝比鲁斯（Babe Ruth），是MLB仅有另一位能在单一球季以投手身分先发10场、并以打者身分挥出20支全垒打的选手。

© 2020 AFP