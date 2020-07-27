C罗强攻助阵 尤文图斯完成义甲9连霸

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（法新社米兰26日电） 义甲尤文图斯球星罗纳度（Cristiano Ronaldo）上半场伤停补时破门，让久攻不下的斑马军团吃下定心丸，终场2比0击败桑普多利亚（Sampdoria）提前封王，完成义甲9连霸。

主场作战的尤文图斯在上半场进入伤停补时第7分钟时，才由C罗敲开对手大门，如释重负后尤文图斯第67分钟再靠贝纳德斯奇（Federico Bernardeschi）攻进保险分。

5度夺得欧洲年度最佳足球员「年度金球奖」（Ballon d'Or）的C罗虽然第89分钟操刀12码放枪，终场仍以2比0赢球，与第2名国际米兰的积分差拉开为7分，在还剩2场比赛下提前夺得队史第36座义甲冠军。

这是尤文图斯教头萨里（Maurizio Sarri）率领斑马军团的首个义甲冠军；尤文图斯自2012年开启义甲连霸王朝，前3座冠军是孔蒂（Antonio Conte）执教时夺得，之后5座是阿莱格里（Massimiliano Allegri）所领军。

尽管历经新型冠状病毒疫情停赛，35岁的C罗在义甲于酷暑之际复赛仍能快速热机，6月20日复赛以来攻入10个进球，傲视欧洲所有球员，本季义甲进球来到31颗；尤文队史前一位单季攻进31球的球员，已得回溯至1933-34赛季的义大利已故国脚博雷尔（Felice Borel）。

不过C罗在义甲本季进球榜还落后榜首因莫比莱（Ciro Immobile）3球；效力拉齐奥的因莫比莱在今天5比1大胜维洛纳（Hellas Verona）之战演出帽子戏法。

C罗赛后在Instagram写道：「开心为球队完成连霸，继续为这支雄伟壮大的球队写辉煌历史。这座冠军要献给所有尤文球迷，特别是献给经历过让我们所有人都措手不及、颠覆全世界疫情的人们。」

© 2020 AFP