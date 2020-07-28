亚股涨跌互见 市场关注Fed决策会议

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（法新社香港28日电） 纽约商品交易所黄金期货价格今天一度涨破每盎司2000美元，创下历史新高纪录；亚洲股市则在市场忧心疫情升温的疑虑下，未能守住涨势，终场走势分歧。

在美国新增确诊病例已高的情况下，亚洲和欧洲新增病例也攀升，迫使多国政府实施严格的防疫封锁措施，全球经济前景乌云罩顶，连月来的股市涨势也因此踩煞车。

疫情不确定性加上美中紧张升温，已经推升金价大涨近30%。黄金期货价格今天一度涨破2000美元，缔造历史新高纪录。金价之后回吐稍早涨幅，回跌走低。

分析师稍早表示，在市场关注美国联邦准备理事会（Fed）本周召开的决策会议，料推出更多货币宽松措施提振经济下，金价本周可望涨破2000美元。

美国第2季经济成长数据也将在本周公布，市场预期美国经济将出现历史性萎缩恐助长美元贬势。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）说：「市场虽对决策没有太多预期，但（联准会主席）鲍尔在记者会上的发言将成为关键，特别是在近来新增病例飙升，以及后续的连锁效应下。」

黄金价格急涨也一度带动白银价格涨破每盎司26美元的7年高点。银价之后随着金价回跌。

亚洲股市今天涨跌互见，日股日经指数收盘下跌0.26%；首尔股市Kospi指数上涨1.76%；香港恒生指数涨0.69%；上海综合股价指数上涨0.71%，澳洲股市跌0.39%；新加坡股市涨0.28%。

© 2020 AFP