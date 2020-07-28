发布国际紧急事件6个月后 世卫将开会重新评估

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（法新社日内瓦27日综合外电报导）世界卫生组织（WHO）近6个月前宣布2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情为「国际关注公共卫生紧急事件」后，今天宣布本周稍晚将开会，讨论疫情的紧急状态。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）向记者表示，将召集紧急委员会会议，重新评估疫情是否构成先前宣布的「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）。

所谓「国际关注公共卫生紧急事件」是国际卫生条例中最高级别的警戒，必须每6个月重新评估一次。

新型冠状病毒之前，世卫自国际卫生条例（International Health Regulations）2007年修订以来仅发布过5次这类宣告，除了针对非洲的伊波拉病毒（Ebola）发布了两次，还包括甲型流感病毒（H1N1）、小儿麻痹症和兹卡病毒（Zika）。

而这几次「国际关注公共卫生紧急事件」中，谭德塞表示，这次2019冠状病毒疾病疫情「无疑是最严重的」。

毫无疑问的，紧急委员会将考量疫情仍构成「国际关注公共卫生紧急事件」，但可能会变更它对世卫及全球应如何因应疫情上的建议。

而「国际关注公共卫生紧急事件」发布以来，情势已大幅改观。

谭德塞说：「我1月30日宣告国际关注公共卫生紧急事件时…中国境外确诊病例不到100起，且无人病故。」

如今全球确诊病例超过1640万例，病故总数飙破65 万人。

谭德塞说：「2019冠状病毒疾病改变了我们的世界。它让人们、社区及国家团结，也让他们分离。」（实习编译：沈�s榕/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP