同仇敌忾抗中 美澳外长与防长展开两天会谈

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（法新社华盛顿27日电） 美国与澳洲今天展开最高层级会谈，在美中紧张态势升高之际，双方同仇敌忾，寻求抗中同一阵线。

蓬佩奥（Mike Pompeo）与国防部长艾斯培（Mark Esper）在华府欢迎澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）与防长雷诺兹（Linda Reynolds），双方展开两天会谈，明天将共同召开记者会。

川普政府在诸多议题对中国立场愈趋强硬，如国防、人权乃至贸易等，上周更以中国政府进行谍报工作为由，下令关闭中国驻休士顿总领事馆。蓬佩奥宣称，西方数十年来对中国采取的「交往」政策，已创造出北京这个「科学怪人」。

自第一次世界大战以来，澳洲在每项重大冲突都与美国并肩作战，而其右倾政府也大力支持川普。澳洲近来跟进美国反驳中国对于南海的主张，并力挺蓬佩奥主导、要求对2019冠状病毒疾病 （COVID-19）起源展开国际调查。

外界抨击川普在选举年藉由攻击中国来转移国内疫情失控的焦点，美国目前染疫死亡人数高居全球之冠。

另一方面，潘恩与雷诺兹在行前发表声明说，会遵守澳洲要求国际旅行后回国必须隔离14天的规定。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP