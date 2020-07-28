圣伯纳犬腿伤受困英格兰最高峰 16名搜救人员抬下山

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（法新社伦敦27日电） 向来以高山搜救闻名的圣伯纳犬竟成了被救援的对象，一只圣伯纳犬近日因为腿伤而受困英格兰地区最高峰，当地救难队出动16名搜救人员使用担架且耗时5个钟头才顺利将它带下山。

这只名为戴西（Daisy）的母圣伯纳犬日前跟主人一同到英格兰最高峰、斯科费尔峰（Scafell Pike），不料24日下山途中，出现后腿疼痛的情况而不愿继续行走。

沃斯代尔山区救难队（Wasdale Mountain Rescue Team）队员随后出动，用担架将戴西抬下山；目前它已完全康复，和主人一同在家中。

共有16名救难队员参与这项救援行动。当搜救队抵达戴西受困的地点后，他们小心翼翼地靠近它，并在零食的协助下，2名队员得以评估它的状况并施打止痛药。

救难队员还说，为了让重达55公斤的戴西移到担架上，需要给它许多零食。除此之外，这次行动与其他针对登山者的搜救相比并没有太大不同。

从搜救影片中可看到救难队员沿途涉过河流，还要举着担架越过围栏，当他们抵达山脚下时，戴西终于能起来行走，甚至还小幅度、羞怯地摇摇尾巴。

对于有损圣伯纳犬奔驰阿尔卑斯山雪地的形象，救难队员说，「它明显感到有点愧疚」，也有点难为情。

圣伯纳犬最早是被瑞士与义大利交界、大圣伯纳山口（Great St Bernard Pass）的修道士培育成探路救难犬，近几个世纪来，圣伯纳犬因为拯救了许多民众而享有盛名。（译者：侯姿莹/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP