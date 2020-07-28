川普参访生技厂 期待疫苗遏止疫情助连任

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天参访一座生产新型冠状病毒实验性疫苗的工厂，矢言以疫苗战胜病毒。他似乎把疫苗当寄托，期望控制疫情，同时重振连任希望。

川普今天参访北卡罗来纳州莫里斯维尔市（Morrisville）的富士软片Diosynth生技公司（Fujifilm Diosynth Biotechnologies）工厂。他说：「藉着让美国科学才干彻底发挥，我们会战胜病毒。」

美国将于11月举行总统大选。川普似乎把希望寄托在迅速研发出成功的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗上，一方面控制美国方兴未艾的疫情，一方面重振他岌岌可危的连任希望。

依据与美国政府签署的合约，富士软片Diosynth生技公司将大量生产疫苗公司Novavax研发出的实验性疫苗，这是美国政府耗资数十亿美元投入疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed）的一环。

「神速行动」计画大量投资业界领先的制药公司，协助这些企业研发及生产疫苗，目标是在2021年一月之前分发3亿剂疫苗。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国迄今累计429万人感染、近14万8000人病故，是全球疫情最严重国家。

© 2020 AFP