德国当局忧心疫情升温 对西班牙部分地区发旅游警示

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（法新社柏林28日电） 德国国家疾病防治单位罗伯特．科赫研究所（RKI）今天对境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊数攀升表达「极度忧心」。同时，德国外交部针对西班牙部分地区发布旅游警示。

RKI所长维勒（Lothar Wieler）告诉记者：「我们必须防止病毒再次迅速且失控地蔓延…2019冠状病毒疾病的病例数据最新进展，让我和RKI全体同仁感到极度忧心。」

德国在遏止疫情方面比许多邻国表现更佳，但近几周染疫人数激增后，维勒呼吁民众不要糟蹋目前的防疫进展。

维勒表示：「德国疫情如何演变掌握在我们手中。」他敦促德国民众继续遵守防疫措施，包括勤洗手及保持安全距离。

维勒提出严厉警告之际，适逢全球多国设法因应激增的确诊病例，各界忧心爆发可怕的第二波疫情，尤以返国旅客特别引起关切。

德国外交部今天更新旅游警示，建议民众不要前往西班牙北部3个正在应付新疫情的地区，包括亚拉冈（Aragon）、加泰隆尼亚（Catalonia）及纳瓦拉（Navarra）地区。

维勒提及，德国民众在暑假期间将病毒带回国内，这是染疫人数攀升的原因之一，但工作场所及露天派对爆发的疫情也使病例激增。

德国迄今累计通报逾20万6000起确诊病例，以及9100多起死亡病例。过去7天以来，德国平均每天通报新增557起确诊病例，相较之下6月初平均每天新增确诊仅约350例。

维勒指称：「我们迄今无法确定，这是否为第二波疫情的开端，但当然也有可能…可是我乐观认为，如果我们遵守卫生规定，我们可以预防第二波疫情，这取决于我们自身。」

© 2020 AFP