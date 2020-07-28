欧央行吁银行业今年停发股利红利

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（法新社法兰克福28日电） 欧洲中央银行今天强烈呼吁欧元区各银行在2021年1月前不要派发股利或发放员工红利，以确保银行自身拥有足够缓冲资金，来度过疫情危机掀起的经济风暴冲击。

欧洲央行（ECB）之前便曾要求欧元区银行业至少今年10月前暂停发放股利红利，今天又将期限延长。

欧洲央行透过声明表示，这项建议「仍是暂时性且属于特殊情况」，目的为了确保在「格外不确定时期」，「银行有能力吸收损失及对实体经济提供放款」。

为缓和2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对欧元区经济带来的冲击，欧洲央行已采取空前行动，祭出规模1兆3000亿欧元的紧急购债计画，以刺激经济成长及让借贷成本维持低档。

欧洲央行还提供欧元区银行业超低利贷款，并放宽资本适足要求，盼让欧元区内信用维持流动。

不过欧洲央行也一再表明，希望各银行自身也采取非常行动。

欧洲央行监事会主席安瑞亚（Andrea Enria）在致函欧元区银行业的信中表示，欧银将「密切关注」各银行在危机时期的报酬政策。

除了冻结股利，欧洲央行还呼吁银行业暂时不要回购库藏股。库藏股也是回馈股东的工具之一。

今年稍早已有若干欧洲大企业宣布取消派发去年股利，包括德国的汉莎航空（Lufthansa）及欧洲飞机制造大厂空中巴士（Airbus）。

欧洲央行又说，将在今年第四季检讨目前提出的建议。

© 2020 AFP