秘鲁疫情衍伸诸多危机 915名女性失踪恐遭不测

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（法新社利马27日电） 秘鲁当局今天表示，从今年3月中旬国内实施2019冠状病毒疾病（COVID-19）的防疫封锁措施后，截至6月底已有915名少女及妇人被通报失踪，这些女性恐遭遇不测。

人口近3300万人的南美洲国家秘鲁，长期以来家庭暴力问题都很严重。

秘鲁国家监察机构妇女权益办公室负责人芮佛拉（Eliana Revollar）指出，伴随这波疫情而来的不仅是居家防疫措施，同时也结合民众的失业、健康问题，这些情况都在过去短短的3个半月内恶化。

芮佛拉还说，900多名失踪女性中，有70%是未成年人，「在隔离措施期间，即3月16日至6月30日，秘鲁有915名女性被通报失踪且恐遭不测」。

2019冠状病毒疾病疫情爆发前，秘鲁平均每天有5名女性被通报失踪，但从当局实施防疫封锁措施后，平均每天有8名女性被通报失踪。

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）数据显示，截至台湾时间28日下午3时左右，秘鲁的2019冠状病毒疾病累计确诊数超过38万例，其中有1万8000多人病殁，是拉丁美洲疫情第3严峻国家，仅次巴西及墨西哥。（实习编译：李昕颐/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP