美人权斗士非裔议员停灵国会山庄 供民众瞻仰致意

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（法新社华盛顿27日电） 美国联邦众议员路易斯（John Lewis）的灵柩今天移至美国国会山庄圆形大厅，供美国民众向这位人权斗士献上最后的敬意。

笃定将代表民主党出马竞选2020年总统大选的前副总统拜登（Joe Biden）和现任副总统彭斯（Mike Pence），今天稍后也前往现场致上敬意。

出身南部乔治亚州，担任17届联邦众议院民主党议员的路易斯7月17日因胰脏癌过世，享寿80岁。

移灵车队驶经华府的街道抵达国会山庄，仪队护送覆盖着国旗的灵柩进入国会山庄内的圆形大厅（Rotunda）。

联邦众议员康明兹（Elijah Cummings）去年辞世，是首位灵柩停放在国会山庄的非裔国会议员，但停灵的地点在雕像大厅（Statuary Hall）而不是圆形大厅。

近来曾停灵在国会山庄供公众瞻仰的其他政治人物还包括老布希总统（George H.W. Bush）和亚利桑那州联邦参议员马侃（John McCain）。

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在肃穆的典礼中说：「路易斯是民权运动的巨人和国会的良知。」

路易斯曾大力批评美国总统川普，川普今天在被问到是否会前往国会山庄致意时。「不，我不会去。」

© 2020 AFP