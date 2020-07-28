联合国报告：北韩女性叛逃失败 多遭性暴力对待

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（法新社首尔28日电） 联合国人权事务高级专员公署今天表示，北韩女性若试图叛逃失败，被遣返回北韩后，普遍会遭到国家安全机构及警方的性暴力对待，包括性侵、强制裸体及堕胎等。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）在南韩访问逾100名曾从北韩叛逃失败的女性脱北者，得知这些女性叛逃失败，被逮捕并遣返回北韩后，曾遭受性侵、强制裸体、堕胎等性暴力对待。

平壤当局严格管制人民迁徙自由，被抓到非法越过边境的人都会遭拘押起诉，但在北韩为防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）而封锁边界前，仍有许多人在北韩与中国间长达1400公里的边境往来贸易或迁徙。

人权事务高级专员公署这份报告主要作者柯林志（Daniel Collinge）在首尔告诉记者，北韩国安机构会在拘留中心对这些女性进行「侵入式搜查」，「要求她们脱光衣服后，反覆蹲下跳起，以确认她们没有在体内暗藏任何东西」。

数名受访者也详细述说，一些女性在拘留中心被迫吃药或遭受痛殴，以致流产。

报告写道，这些女性脱北者遭警卫强暴的状况也相当普遍，但很少人会提起，因为这可能让她们受罚挨饿。

© 2020 AFP