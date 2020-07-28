英国隔离来自西班牙所有旅客 两国互杠

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦28日电） 英国政府25日突然政策急转弯，宣布来自西班牙的所有入境旅客都必须隔离检疫两周，引发西班牙严词批评这项作法，不过，英国立刻回击，并表示不打算改变这项政策。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）认为，英国政府25日突然政策急转弯，宣布来自西班牙的所有入境旅客都必须隔离检疫两周的作法「不平衡」，坚称西班牙有些地方比英国还安全。

桑杰士为西班牙热门景点喊冤，包括巴利亚利群岛（Balearic Islands）和加纳利群岛（Canary Islands）、安达卢西亚（Andalucia）及瓦伦西亚（Valencia）地区，他认为，这些地区「累积发病率低于目前英国（发病率）」。

桑杰士27日晚受访时，告诉西班牙第五电视台（Telecinco）:「也就是说，从流行病学角度来看，在这些地方甚至可能比在英国更安全。」

他说，马德里正和伦敦谈判，「试图说服他们重新考虑这项措施，这在我们看来是不平衡的」。

不过，英国立即拒绝桑杰士的说法，并表示将继续执行这项新的检疫规定。

英国住房、社区和地方政府事务部副部长克拉克（Simon Clarke）说，西班牙上周末通报病例增加75%。

克拉克告诉英国广播公司（BBC）：「我们恭敬地不同意西班牙政府在这方面的观点。」

「显然，我们会继续与他们密切合作，并且我们希望他们在控制疫情上顺利，但我们已经看到西班牙病例数急遽上升。」

他说，不打算改变这项政策。

英国和西班牙是受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响最严重的欧洲国家之一。

官方数据显示，英国有近4.6万人染疫不治，30万人确诊，但实际数据可能更高。

在西班牙，超过2万8400人病故，27万2000多人染疫。

© 2020 AFP