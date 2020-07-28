西班牙实施防疫封锁 逾百万人没去找工作不算失业

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（法新社马德里28日电） 今天公布的最新数据显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）导致超过100万西班牙人没工作，但这些人因为封锁令没去求职，所以不纳入失业统计。

失业数据是透过调查而非申请救济的案件作计算，而当局在调查时，只会计入有在积极找工作的无业者。由于当局实施防疫封锁令，让一些人无法求职，这类无业者在调查时并不算是失业。

根据西班牙国家统计局（INE）公布的数据，4至6月失业人数仅增加5万5000人，总数340万人；失业率从第1季的14.4%增至15.3%。

但国家统计局指出，上述数据显着低估疫情对西班牙就业市场的冲击，因为第2季就业人数减少107万人。

另外，西班牙政府为免疫情冲击企业导致大规模裁员，推出强制休假计画。最新失业数据也没纳入这项计画内的数百万名劳工。

西班牙国家统计局并表示，第2季总工时「空前下滑」近23%。

虽说各行各业都受到冲击，但服务业损失特别惨重，流失近81万7000份工作。其中包括在封锁令期间大致维持关门的店家和餐厅，以及作为西班牙经济支柱、占国内生产毛额（GDP）12%的观光业。

© 2020 AFP