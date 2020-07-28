飓风道格拉斯掠过夏威夷北方海域 减弱为热带风暴

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（法新社檀香山27日电） 原本各界担心飓风「道格拉斯」（Douglas）会成为近代史上第3个登陆夏威夷的飓风，但所幸道格拉斯只掠过夏威夷北方海域，并在今天减弱为热带风暴。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）指出，道格拉斯掠过夏威夷群岛北方海域后往西前进，风速每小时110公里。

飓风登陆夏威夷十分罕见，近代史上仅有2例，分别是1959年的「黛蒂」（Dot）和1992年的「伊尼基」（Iniki）。

根据美国中太平洋飓风中心（Central Pacific Hurricane Center），虽然道格拉斯未登陆夏威夷海岸，但政府从1950年代开始有记录以来，道格拉斯是最靠近欧胡岛（Oahu Island）的飓风。

美国国家气象局（National Weather Service）指出，道格拉斯的中心经过欧胡岛北方约40公里处海域，上一个如此靠近欧胡岛的飓风是黛蒂，经过欧胡岛西南方约96公里处海域。

道格拉斯引起的大浪预计今天影响夏威夷群岛，将增加冲浪危险及沿海房屋受损的风险。（实习编译：沈�s榕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP