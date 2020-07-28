Garmin遇骇服务断线数日 网路功能将恢复正常

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山27日电） 穿戴装置品牌Garmin上周疑似遭遇勒索软体攻击，多项服务23日起断线，Garmin宣布，网路功能将从今天开始恢复正常。

Garmin今天承认沦为网路攻击受害者，骇客「对我们的部分系统进行加密」，导致健身追踪和导航等服务断线，但未提供更多细节。Garmin说，各项系统将在接下来几天彻底恢复。

Garmin在线上声明中，并未明确表示遭遇勒索软体攻击。一旦遭遇勒索软体攻击，恐得向骇客支付赎金，才能取得解密金钥。

Garmin在网路PO文说：「我们很高兴地宣布，近期受到影响而中断的多项系统和服务都已恢复运行，包括Garmin Connect。」

「在处理所有数据时，某些功能仍暂时受限。」

总部设于堪萨斯州奥拉西市（Olathe）的Garmin说，网站是在本月23日遇骇，除了Garmin Connect，应用程式Garmin Pilot以及flyGarmin也都受到影响。

这次服务中断也连累Garmin客服中心，意味公司人员无法回覆顾客电话、电邮或进行线上交谈。

Garmin说，没有迹象显示用户数据被盗，或Garmin产品功能受到影响。

Garmin说：「受影响的系统正逐渐恢复，我们预期会出现一些延迟，因为积压的讯息还在处理中。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP