WHO：疫情肆虐似无季节性 别以为夏天就安全

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（法新社日内瓦28日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐南北半球。世界卫生组织（WHO）今天说，这种新型冠状病毒看起来并不受季节周期影响，别以为夏天就比较安全。

世卫发言人哈里斯（Margaret Harris）在一场视讯简报会上告诉记者：「季节似乎不会影响这种病毒的传播。」

哈里斯指出，一些疫情最严重的国家，现在正值不同季节。

例如疫情最严重的美国现在虽是夏季，境内累计已近14万8000人病故、近430万例确诊。疫情第2严重的国家巴西现在则是冬天，该国累计已8万7000人死亡。

哈里斯表示，尽管如此，「人们似乎有种定见，认为这种病毒的是季节性的」，疫情会一波一波来袭。

她说，这是因为人们误用流感的角度来看待这场疫情，因为流感具季节性。

哈里斯表示：「我们现在全都得了解这是一种新型病毒…即使它是一种呼吸道病毒，而且以前的呼吸道病毒确实都有季节性流行的倾向，但这个病毒的表现不同。」

她提醒，真正有效的防疫方式就是保持社交距离、勤洗手、必要时戴口罩、打喷嚏咳嗽时��住口鼻、有症状就待在家、隔离病患，以及对接触者进行检疫，别因夏天到来就疏于防备。

© 2020 AFP